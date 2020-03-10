رئيس لجنة الحكام يحسم مسألة استمرار الاعتماد على الحكام الأجانب بالدوري السعودي

حسم الإسباني فيرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مسألة استمرار الاعتماد على الحكام الأجانب، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال تريساكو، في تصريحات لقناة ”العربية“، يوم الثلاثاء: ”بدأ العمل لإعادة حجز تذاكر الحكام الأجانب عبر لندن لأن معظم المدن التي كانت الحجوزات من خلالها تم منع قدوم الطائرات منها في السعودية“.

وأضاف: ”أستطيع تأكيد قدوم جميع الحكام الأجانب لقيادة المباريات في الجولة المقبلة“.

وتابع: ”احتفظنا بثلاث طواقم لحكام أجانب من الجولة السابقة وطلبنا منهم المكوث في السعودية تحسباً لقرارات منع رحلات الطيران“.

وأوضح: ”سنطلب من الحكام الأجانب البقاء في السعودية لقيادة مباريات نصف نهائي كأس الملك“.

وأكمل: ”منع خطوط الطيران من أمريكا الجنوبية تتوقف في دبي واسطنبول هذه المدينتين عليها حظر لذلك استبعدنا استقطاب حكام من أمريكا الجنوبية“.

وتنطلق، غدا الأربعاء، لقاءات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تقام 6 لقاءات في يوم واحد، أبرزها ضمك ضد الهلال، والنصر أمام الرائد