 الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد استمرار 7 لاعبين أجانب في الدوري موسمين مقبلين – إرم نيوز‬‎

الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد استمرار 7 لاعبين أجانب في الدوري موسمين مقبلين

الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد استمرار 7 لاعبين أجانب في الدوري موسمين مقبلين

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عدد المحترفين في الموسمين المقبلين عبر بيان رسمي أصدره، اليوم الثلاثاء.

واعتمد الاتحاد السعودي تواجد 7 محترفين لكل فريق مثل الموسم الحالي بلا نقصان أو زيادة، خلال الموسمين المقبلين.

وكانت تقارير قد رجحت تقليل عدد اللاعبين الأجانب أو إلغاء تواجد حراس المرمى الأجانب قبل أن يقرر الاتحاد العدد الحالي للمحترفين.

كما أعلن الاتحاد أنه تم تأجيل عقد الجمعية العمومية غير العادية بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد السعودي في بيانه، أن عدد 7 لاعبين أجانب سيستمر لأندية دوري المحترفين، فيما ستتم مراجعة عدد اللاعبين الأجانب في الدرجة الأولى بعد تقييم الوضع الحالي الذي يمنح كل فريق الحق بالاستعانة بأربعة لاعبين.

واستعرض الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام خطة تكاليف مباريات الجولة المقبلة بعد القيود المفروضة على السفر والخطوات الاحتياطية التي تم اتخاذها.

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