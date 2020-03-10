”كورونا“ يعيد الحكام السعوديين إلى الواجهة (فيديو)

قال الإعلامي السعودي وليد الفراج، إن تعليق الرحلات الجوية بين المملكة العربية السعودية وعدة دول بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا سيعيد الحكام السعوديين لإداراة مباريات الدوري السعودي للمحترفين مجددا.

وتدار مباريات الدوري السعودي للمحترفين بحكام أجانب منذ انطلاق النسخة الماضية باسم دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الفراج عبر برنامج الدوري مع وليد: ”يجب أن نتهيأ على أن تكون جميع المباريات بقيادة الحكام المحليين.. أطقم الحكام الأجانب ما زالوا متواجدين لكن قد نستعين بالمحليين“.

#الدوري_مع_وليد #وليد_الفراج: يجب أن نتهيأ على أن تكون جميع المباريات بقيادة الحكام المحليين .. أطقم الحكام الأجانب زالوا متواجدين لكن قد نستعين بالمحليين pic.twitter.com/69dq8fLphi — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 10, 2020

ولم يدر الحكام السعوديون سوى عدد قليل للغاية من المباريات في المملكة في ظل الاعتماد الكامل على الحكام الأجانب.

وسيحظى الحكام السعوديون بفرصة العودة للواجهة بإدارة مباريات كبيرة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا عالميا.

وقررت السعودية استمرار منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لكن مع تعليق الحضور الجماهيري احترازيا.