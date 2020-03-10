 ”كورونا“ يعيد الحكام السعوديين إلى الواجهة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

”كورونا“ يعيد الحكام السعوديين إلى الواجهة (فيديو)

”كورونا“ يعيد الحكام السعوديين إلى الواجهة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

قال الإعلامي السعودي وليد الفراج، إن تعليق الرحلات الجوية بين المملكة العربية السعودية وعدة دول بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا سيعيد الحكام السعوديين لإداراة مباريات الدوري السعودي للمحترفين مجددا.

وتدار مباريات الدوري السعودي للمحترفين بحكام أجانب منذ انطلاق النسخة الماضية باسم دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الفراج عبر برنامج الدوري مع وليد: ”يجب أن نتهيأ على أن تكون جميع المباريات بقيادة الحكام المحليين.. أطقم الحكام الأجانب ما زالوا متواجدين لكن قد نستعين بالمحليين“.

ولم يدر الحكام السعوديون سوى عدد قليل للغاية من المباريات في المملكة في ظل الاعتماد الكامل على الحكام الأجانب.

وسيحظى الحكام السعوديون بفرصة العودة للواجهة بإدارة مباريات كبيرة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا عالميا.

وقررت السعودية استمرار منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لكن مع تعليق الحضور الجماهيري احترازيا.

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