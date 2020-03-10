 وليد الفراج يهاجم المطالبين بإيقاف الدوري السعودي بسبب ”فيروس كورونا“ – إرم نيوز‬‎

وليد الفراج يهاجم المطالبين بإيقاف الدوري السعودي بسبب ”فيروس كورونا“

وليد الفراج يهاجم المطالبين بإيقاف الدوري السعودي بسبب ”فيروس كورونا“

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

شن الإعلامي الرياضي وليد الفراج هجوما على من يطالبون بإيقاف الدوري السعودي، مشدداً على أنها انتهازية لا أخلاقية.

وقال الفراج في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على ”تويتر“: ”بعيدًا عن الميول والتعصب الرياضي، ألا ترى أن مجرد الحديث عن إيقاف السباق نحو الدوري في هذا التوقيت هو انتهازية لا أخلاقية؟“.

وشدد على أن إيقاف الدوري في ظل اتخاذ قرار بمنع حضور الجماهير للمباريات أمر ”غير مبرر“، مشيرا إلى أن اتخاذ هذا الإجراء ممكن في حال حدوث ”السيناريو الأسوأ“ والذي قال إنه مستبعد.

وكانت بعض الجماهير المنافسة لنادي الهلال قد استغلت الخوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث طالبت بتعليق مسابقة الدوري.

وابتعد النصر عن الهلال متصدر مسابقة الدوري، بثماني نقاط، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 42 فيما يملك الهلال 50 نقطة.

وقال اتحاد الكرة إنهم يتواصلون مع وزارة الصحة وأن المسابقة مستمرة لأنه لا يوجد ما يدعو لإيقافها وأنه حال وجود تطورات فسيكون هناك قرار متناسب مع الحالة.

وقد توج النصر بلقب الموسم الماضي من كأس الأمير محمد بن سلمان لأول مرة منذ موسم 2014/2015، متفوقا على غريمه التقليدي الهلال بفارق نقطة وحيدة.

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