قرار بمنع المصافحة وتبادل القمصان بين اللاعبين في الدوري السعودي

على غرار ما فعلته العديد من الأندية العالمية بمنع المصاحفة بين اللاعبين وتبادل القمصان بسبب تفشي فيروس كورونا، كشفت تقارير صحفية على أن الأمر سوف يتم تطبيقه في الدوري السعودي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الثلاثاء، فإن أندية الدوري السعودي للمحترفين، والدرجة الأولى، تلقوا تعميما من رابطة الدوري، بمنع اللاعبين من المصافحة قبل المباريات ابتداء من مباريات، غدٍا الأربعاء، في الجولة الـ22 من الدوري، وكذلك عدم مصافحة حكام المباراة وعدم تبادل القمصان بين اللاعبين، حتى إشعار أخر.

وتضمن تعميم الرابطة وفقا للبروتوكول المعتاد بدخول اللاعبين إلى ملعب المباراة، والاصطفاف ثم القرعة فالصور التذكارية، يأتي ذلك بسبب الاحترازات من فايروس كورونا.

وقررت وزارة الشباب والرياضة السعودية تعليق الحضور في جميع المنافسات الرياضية في كل الألعاب حتى إشعار آخر، خوفا من انتشار فيروس كورونا.

ويحل غدا الأربعاء فريق الهلال ضيفاً على ضمك وصيف القاع في افتتاح المرحلة 22 من الدوري السعودي لكرة القدم التي ستقام دون حضور جماهيري.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد قررت منع المصافحات بين اللاعبين والحكام والمسئولين، منذ بداية المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة وحتى إشعار آخر، بناء على استشارة طبية خشية الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد – 19).

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن كوفيد – 19 ينتشر عن طريق الأنف والفم، ويمكن أيضا أن ينتشر عبر المصافحة، لذلك سيتم منع ذلك في مباريات الدوري.

وجاء قرار رابطة الدوري الإنجليزي بإلغاء المصافحات باليد في مباريات البطولة، في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إقامة مباريات الدوري بدون جماهير حتى الثالث من أبريل المقبل.