اتجاه لإلغاء وجود الحارس الأجنبي في الدوري السعودي الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود اتجاه لدى اتحاد كرة القدم السعودي بإلغاء قرار الاستعانة بحراس المرمى الأجانب وذلك في الموسم المقبل.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”البلاد“ فإن هذا القرار يأتي لإفساح المجال والفرصة لإظهار مواهب في الحراسة من اللاعبين المحليين بسبب أن معظم الأندية باتت تلجأ للحارس المحترف.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فقد بدأت أندية النصر والهلال والوحدة التعاقد مع حراس محليين تحسبا لهذا القرار، حيث كشفت الصحيفة وفقا لمصادرها أن اتحاد كرة القدم سيبقي على عدد اللاعبين الأجانب الحالي وهو 7 لاعبين، دون خانة الحراسة.

وبحسب الصحيفة فإن هذا القرار جاء بعد دراسة من الاتحاد السعودي لكرة القدم وبعد أداء حراس المنتخبين الأولمبي والأول المميز خلال المنافسات الرياضية.

وفي سياق آخر، سيجتمع الاتحاد السعودي لكرة القدم لدراسة تقديم الجولات القادمة، أو تعليق المنافسات حتى إشعار آخر، وبحسب مصادر البلاد، فسيكون نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 1 شعبان القادم.