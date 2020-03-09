رقم قياسي مميز لعمر السومة مهاجم النادي الأهلي في الدوري السعودي

حقق اللاعب السوري عمر السومة محترف النادي الأهلي رقما قياسيا جديدا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت شبكة ”أوبتا“ لإحصائيات وأرقام كرة القدم، عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، إن السومة هو اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين الذي سجل 10 أهداف على الأقل في 6 مواسم متتالية.

ويملك عمر السومة في جعبته 13 هدفا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، حيث ينافس بقوة أملا في استعادة لقب الهداف.

وكان السومة قد نجح في التتويج بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين لـ3 مواسم متتالية، قبل أن يخطف مهاجم الفيحاء، التشيلي روني فيرنانديز اللقب موسم 2017/ 2018، وتوج نجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله باللقب الموسم الماضي.

ويملك الأهلي 37 نقطة من 21 مباراة ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي.