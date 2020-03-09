اقتراح باستكمال الدوري السعودي بنظام المربع الذهبي

اقترح سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي استكمال الموسم الحالي من المسابقة بنظام المربع الذهبي، كما كانت تلعب سابقا.

وألغي نظام المربع الذهبي في الدوري السعودي منذ عدة سنوات، حيث كانت تلعب الأندية صاحبة المراكز الأربعة الأولى، مواجهات خروج المغلوب للحصول على اللقب.

#المربع_الذهبي

••لإنقاذ الدوري و إعادة الحياة و الأثارة و الجمهور و معالجة الكوراث التحكيمية التي حدثت و دفعت بفرق لمراكز لا تستحقها و حرمت فرق أخري رغم وجود تقنيةvar فان قرار إعادة نظام #المربع_الذهبي سيكون عاملاً مساعداً في اعادة اجواء المنافسة للمسابقة الكبيرة — سعود الصرامي (@L9arami) March 9, 2020

وقال سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، عبر تويتر :“#المربع_الذهبي لإنقاذ الدوري وإعادة الحياة والأثارة والجمهور ومعالجة الكوارث التحكيمية التي حدثت ودفعت بفرق لمراكز لا تستحقها وحرمت فرقا أخرى رغم وجود تقنية var فإن قرار إعادة نظام #المربع_الذهبي سيكون عاملا مساعدا في إعادة أجواء المنافسة للمسابقة الكبيرة“.

ويتصدر الهلال مسابقة الدوري السعودي بـ50 نقطة يليه النصر بـ42.

وأثارت تغريدة الصرامي جدلا حيث علق الإعلامي عبدالمحسن الجحلان :“اللي يطالب بالمربع أنصار الفريق الذي لم يسبق وأن تصدر المشهد وحقق بطولتين كحال (النصر) وكان فريقك في آخر مقعد من المربع، الهلال تصدر ( 7 ) مرات وحصل على بطولتين، ومثلها نال البطولة وهو ليس الأول، يعني خسر 3 بطولات“.