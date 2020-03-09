لجنة الانضباط السعودية تعاقب خليف الهويشان بعد حديثه الإعلامي ضد نادي النصر

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي، فرض غرامة مالية قيمتها 60 ألف ريال، على خليف الهويشان، الرئيس التنفيذي لنادي الشباب؛ بعد حديثه الإعلامي تجاه نادي النصر.

وقال خليف الهويشان: ”تعرضنا لمحاولة إساءة بطريقة وقحة وقذرة من ناد يستحق أن يطلق عليه لقب نادي القرنبع، أحضروا العمالة ليلصقوا على أنفسهم بالفعل لقب نادي الجاليات، الجام ” في إسقاط على نادي النصر“.

كما قررت لجنة الانضباط فرض غرامة مالية بقيمة 20 ألف ريال على المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر؛ بسبب عدم ارتداء البطاقة التعريفية في مباراة الفريق مع الأهلي.

وكذلك تم فرض غرامة مالية على المغربي نورالدين أمرابط لاعب النادي بقيمة 20 ألف ريال؛ لغيابه عن منطقة اللقاءات الإعلامية في مباراة الأهلي، التي انتهت بالتعادل 2/2.

ومن نادي الهلال قررت لجنة الانضباط فرض غرامة بقيمة 20 ألف ريال على فهد المفرج؛ لدخوله أرض الملعب في مباراة التعاون، وغرامة على سالم الدوسري بقيمة 20 ألف ريال؛ لغيابه عن منطقة اللقاءات الإعلامية في مباراة التعاون، التي انتهت بفوز الهلال 1/0.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، ويتقدم بـ8 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بعد مرور 21 جولة، علما أنه يتبقى 9 مباريات على نهاية المسابقة.