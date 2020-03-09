نادي الهلال يسبق ريال مدريد ويوفنتوس.. وليفربول يتصدر: تعرف على ترتيب الأندية عالميا هذا الشهر

تصدر نادي ليفربول الإنجليزي ترتيب الأندية عالميا لهذا الشهر ووفقا لنقاطهم طوال هذا الموسم بحسب موقع ”فوتبول ورلد رينكنج“ العالمي المختص.

واحتل نادي الهلال السعودي المركز السابع متفوقا على العملاقين العالميين ريال مدريد ويوفنتوس اللذين جاءا في المركزين 13 و12 على الترتيب.

وجاء نادي برشلونة في المركز الثاني ثم فلامنغو ثالثا وريفربليت رابعا ومانشستر سيتي في المركز الخامس يليه بايرن ميونخ.

وتصدر ليفربول الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا الترتيب برصيد 15846 نقطة، ثم برشلونة بطل الدوري الإسباني برصيد 14390 نقطة.

وجمع الهلال 10904 نقاط في المركز السابع، متفوقا على يوفنتوس الإيطالي الذي جمع 10062 نقطة في المركز الثاني عشر، وعلى ريال مدريد الذي حصد 9543 نقطة في المركز الثالث عشر.

ونال نادي الهلال لقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد فوزه على أوراوا ريد دياموندز الياباني 3/0 بإجمالي مباراتي الذهاب والإياب، كما حصد الفريق 6 نقاط في أول مباراتين في النسخة الحالية.

واحتل نادي الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي، ويتصدر ترتيب الدوري الموسم الحالي برصيد 50 نقطة من 21 مباراة، ويتقدم بـ8 نقاط عن النصر الثاني، وحامل اللقب.