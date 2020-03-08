عادل التويجري: الحلافي هو الرجل الأول في النصر وليس رئيس النادي (فيديو)

قال الناقد الرياضي السعودي عادل التويجري، إن عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على الكرة في نادي النصر السعودي، هو الرجل الأول في النصر وليس صفوان السويكت رئيس النادي.

وقال التويجري في برنامج ”الدوري مع وليد“ عن الأزمة الأخيرة للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر: ”النظام هو سيد الموقف، وحينما يرى اللاعب أنه فوق النظام هذه مشكلة كبيرة جدا، ولكن من هو رئيس النادي؟ من الأساس الرجل الأول في النصر في الوقت الحالي هو الحلافي، وهذا خطأ ما ينفع، وتحدثت عن هذا الأمر في الأهلي أيضا، تركيبة الأندية ليست هكذا“.

وأضاف: ”أنا أعرف جيدا بعد حديثي ستحل أزمة حمدالله بعد ساعة، ولكن ما حدث هو ضعف إداري من بداية الأزمة حتى النهاية، لكن من كسب الجولة؟ هناك ضعف إداري كبير جدا من البداية حتى النهاية“.

وقبل أيام، كشفت قناة ”24 الرياضية“، عن وجود خلاف شديد بين عبدالرزاق حمدالله وإدارة النصر؛ بسبب خصومات تم توقيعها على اللاعب.

ورفض عبدالرزاق حمدالله مرافقة النصر لمباراة الفيصلي، التي خسرها العالمي 2/3.

وأغلق جميع هواتفه، بعد أن خصمت الإدارة 15٪ من راتبه؛ بسبب غيابه، قبل أن تشهد الأزمة انفراجة،على الرغم من عدم الاعتماد على اللاعب خلال المباراة.

وخسر النصر 2/3 أمام الفيصلي، في حين فاز الهلال على الاتفاق 1/0، ليبتعد الزعيم بـ8 نقاط عن النصر، حيث يملك الأخير 42 نقطة مقابل 50 للهلال في الصدارة.