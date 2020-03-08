جدل حول حديث وإشارات غوميز لاعب نادي الهلال لمدربه رازفان لوشيسكو (فيديو)

قال رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إن فريق الكرة ليس مثل العائلة، ردا على سؤال حول النقاش الحاد بينه وبين الفرنسي غوميز مهاجم الفريق بعد مباراة الفريق مع الاتفاق.

ورفع الهلال رصيده لـ50 نقطة متصدرا المسابقة بعد الفوز على الاتفاق بهدف دون رد.

لكن نهاية المباراة شهدت عصبية واضحة من غوميز الذي توجه للمدرب وتحدث معه بكلمات وإشارات تظهر عصبية شديدة.

وعلق رازفان على الأمر :“فريق كرة القدم ليس مثل العائلة، وماحدث بيني وبين غوميز أمر عادي لا يتعدى النقاش حول ثلاثة أشخاص مختلفين وأنتهى الأمر“.

#غوميز_أكبر_من_الكيان هذا ما حدث في الملعب و أمام الجميع … كيف بما يحدث خلف الكواليس ؟! قوميز يرى الهلال بلا مدرب و أنه هو شخصيا خلف تحقيق آسيا للهلال .. إقالة المدرب مسألة وقت pic.twitter.com/BZmsl8BROB — راصد رياضي (@lll_lll_ksa) March 8, 2020

وغرد حساب يدعى راصد رياضي :“ هذا ما حدث في الملعب و أمام الجميع … كيف بما يحدث خلف الكواليس ؟! غوميز يرى الهلال بلا مدرب، وأنه هو شخصيا خلف تحقيق آسيا للهلال .. إقالة المدرب مسألة وقت“.

وغرد حساب يدعى حرية :“حمدالله كانت سالفته داخل النادي لاكن الاكشن اللي صار بشكل مبالغ فيه والبعض يطالب بعقوبه انظباطيه 4 مباريات وهو مايعرف السالفه اصلاً، بس قوميز يتهاوش مع المدرب ويفرض نفسه عليه مزحه Dizzy face تصير باي نادي؟“.

وعلق حساب ”حبر أصفر“:“هل #قوميز يحق له ما لا يحق لغيره ! اين اعلام الهلال عن غضب وتهديد قوميز لمدرب الفريق #رازفان ؟“.

وتابع :“المشهد القادم سنرى صمت ولا كأن حصل شيء لكن الشراره ولعت والمدرب يا انا يا اللاعب .. اتحداه يطبق النظام عليه اتحداه ويستبعده عن الفريق لأن #غوميز_أكبر_من_الكيان وهذه حقيقة لابد من قولها“.