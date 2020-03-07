خالد الغامدي لاعب الفيصلي ينتقد عبدالرزاق حمدالله: خذل نادي النصر في أهم وأحسم وقت بالدوري السعودي (فيديو)

وجه خالد الغادي، لاعب الفيصلي الحالي والنصر السابق، انتقادا حادا للمغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم العالمي، بسبب غيابه عن تدريبات فريقه وبالتالي غيابه عن مواجهة الفريقين، يوم السبت، في الدوري السعودي.

ووسع الهلال الفارق في صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه 1-صفر على ضيفه الاتفاق، بينما تعرضت محاولة النصر للاحتفاظ باللقب لضربة قوية بخسارته 3-2 خارج أرضه أمام الفيصلي بدون هدافه عبد الرزاق حمد الله.

ولم يكن المهاجم المغربي ضمن تشكيلة النصر خلال المباراة بسبب خلاف مع إدارة النادي.

وجاء قرار حمد الله نتيجة الاعتراض على قرار الإدارة بخصم راتبه، لعدم المشاركة في مران الاثنين الماضي، وكذلك التأخر عن حضور تدريبات الجمعة.

وتجمد رصيد النصر، الذي خسر للمرة الثالثة في البطولة، عند 42 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق ثماني نقاط عن الهلال قبل تسع جولات على النهاية بينما ظل الاتفاق في المركز 11 برصيد 26 نقطة.

في المقابل حقق الفيصلي انتصاره الثاني على التوالي ليقفز للمركز الخامس برصيد 34 نقطة.

وقال الغامدي، في تصريحات لبرنامج ”الدوري مع وليد“: ”قدمنا مستوى كبير في التدريبات والمباراة وكنا عازمين على الفوز لكي ندخل مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال آسيا، الحمدلله هذا ثاني فوز ولن نثبت على هذا الأمر وأمامنا طموح كبير، وهذه الكرة فوز وخسارة“.

#الدوري_مع_وليد | خالد الغامدي- لاعب #الفيصلي: كنا سنفوز بوجود حمدالله أو عدمه لكنه خذل فريقه .. خصم 15% من 3 مليون لا تعتبر شيء.#الفيصلي_النصر#SBC pic.twitter.com/Dn6jBT2BXu — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 7, 2020

وعن أزمة حمدالله، علق الغامدي: ”حمدالله لاعب كبير وكنا سنفوز بوجوده أو عدمه، وهو خذل فريقه في أهم وأحسم وقت لازم يكون معه، وكان عليه احترام زملاءه إذا لم يرد احترام الإدارة أو الجمهور“.

وتابع: ”ما أتوقع إن خصم الـ15% اللي هي 20 ألف ريال من 3 ملايين كانت ستفرق معه، والحلافي هو اللي رفع راتبه لهذا المبلغ الكبير، وأي أحد خارج النصر بالتأكيد سيحزن على الفريق، وهاردلك النصر والدوري باقي طويل وهمي الفيصلي هذه السنة، وبما إنك سألتني عن النصر أحببت فقط طرح وجهة نظري“.