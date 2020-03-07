جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الـ21.. وفوز الهلال وخسارة النصر (صورة)

زاد الهلال نقاطه في صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي بعد فوزه على الاتفاق، يوم السبت،مستغلا خسارة النصر بدوره أمام الفيصلي.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، بعدما حقق الفوز على مضيفه الاتفاق بهدف دون رد.

ويتواجد النصر في المركز الثاني، برصيد 42 نقطة، رغم الخسارة أمام الفيصلي، بنتيجة (3-2)، كما يتواجد الأهلي في المركز الثالث في المركز الرابع برصيد 37 نقطة، بعد الفوز أمام الفيحاء بهدف دون رد.

ويقبع نادي الوحدة في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بعدما حقق الفوز على ضمك بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

ويتواجد نادي العدالة في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

ويحتل نادي الفتح المركز الرابع عشر، برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد الحزم في المركز الثالث عشر، كما يحتل الاتحاد المركز الثاني عشر بنفس الرصيد.