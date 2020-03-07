 نادي الهلال يعبر الاتفاق ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

نادي الهلال يعبر الاتفاق ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

نادي الهلال يعبر الاتفاق ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اقتنص نادي الهلال فوزا ثمينا على حساب نظيره الاتفاق اليوم السبت، بهدف دون رد في ختام مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وابتعد الهلال بصدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة بفارق 8 نقاط عن النصر الذي خسر من الفيصلي 3-2 في الجولة نفسها.

وتمكن البيروفي كاريلو، من تسجيل هدف الهلال الوحيد من ضربة رأسية رائعة في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

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