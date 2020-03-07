هدف مباراة الهلال والاتفاق.. كاريلو يضع ”الزعيم“ في المقدمة (فيديو)

سجل كاريلو الهدف الأول لفريق الهلال في شباك نظيره الاتفاق، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وحقق الهلال فوزا مهما في المباراة الأخيرة على نظيره التعاون، ويسعى لمواصلة الانتصارات في مباراة اليوم أمام الاتفاق من أجل الاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

هذا ويدخل الاتفاق المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة نتائجه الجيدة بعد تحقيقه الفوز في المباراة الأخيرة على فرق أبها، وسيسعى الاتفاق لاستغلال غياب الحضور الجماهيري لصالحه.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، بينما يحتل فريق الاتفاق المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

والتقى الهلال والاتفاق 19 مرة في دوري المحترفين السعودي، وفاز الهلال 12 مرة مقابل مرتين للاتفاق وهناك 5 مباريات تعادل بينهما.

وشهدت مباريات الفريقين تسجيل 62 هدفا، حيث هز الهلال شباك الاتفاق 42 مرة في حين سجل الأخير 20 هدفا في مرمى الزعيم.