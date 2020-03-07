الفيصلي يهزم نادي النصر ويزيد جراحه في الدوري السعودي (فيديو)

عمق فريق الفيصلي جراح النصر بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات الجولة الـ21 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح بيتروس ماثيوس أهداف اللقاء لصالح نادي النصر، في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، بعدما اخترق في عمق الدفاع ووضع الكرة على يسار مصطفى ملائكة.

وفي الدقيقة 15 سجل إيغور روسي، هدف التعادل لنادي الفيصلي، قبل أن يضيف لوان جييرمي في الدقيقة 28.

وتمكن جوليانو من إضافة هدف التعادل لنادي النصر، عند الدقيقة 30، بعدما تلقى تمريرة بالكعب من عبدالفتاح آدم.

وفي الشوط الثاني، تمكن الفيصلي، من تسجيل الهدف الثالث له عن طريق لوان غيرمي، بعدما صوب الكرة على يسار براد جونز.

وتجمد رصيد النصر، الذي خسر للمرة الثالثة في البطولة، عند 42 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق خمس نقاط عن الهلال المتصدر الذي يمكنه زيادة الفارق إلى ثماني نقاط في حال فوزه على الاتفاق في وقت لاحق اليوم.

في المقابل حقق الفيصلي انتصاره الثاني على التوالي ليقفز للمركز الخامس برصيد 34 نقطة قبل تسع جولات على النهاية.

ويعد هذا الانتصار هو الأول للفيصلي أمام النصر، منذ أن انطلقت مسابقة دوري المحترفين موسم 2008-2009.

وفي مباراة أخرى، واصل التعاون غيابه عن الانتصارات في الدوري للمباراة السابعة على التوالي بخسارته 2-1 أمام مستضيفه أبها.

ولم ينتصر التعاون في الدوري منذ فوزه 2-1 على الفتح في العاشر من يناير كانون الثاني الماضي ليتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الثامن متقدما بفارق نقطتين ومركزين عن أبها صاحب المركز العاشر.

وافتتح صالح آل عباس التسجيل لأبها بعد أربع دقائق من البداية بتسديدة من وضع انفراد لكنه انتظر حتى يحتسب الحكم الهدف بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

وعزز أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 79 بهدف أمين العطوشي إثر تمريرة متقنة من عمار النجار لكن ربيع سفياني قلص الفارق للتعاون قبل النهاية بأربع دقائق بعد تمريرة من هيلدون راموس.