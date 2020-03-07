أهداف مباراة الفيصلي والنصر.. 3-2 لـ“عنابي سدير“ (فيديو)

سجل بيتروس الهدف الأول لفريق النصر في شباك نظيره الفيصلي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في إطار الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الدقيقة 15 يسجل إيغور روسي التعادل للفيصلي.

وفي الدقيقة 28 يسجل غيليرمي دي أغوستو الثاني للفيصلي من تصويبة صاروخية.

ولكن جوليانو دي باولا تعادل للنصر مع الدقيقة 30.

وجاء هدف الفيصلي الثالث عن طريق غيريلمي في الدقيقة 63.

وفي المباراة الماضية نجح فريق الفيصلي في الفوز على فريق العدالة، بينما سقط النصر في فخ التعادل أمام فريق الأهلي.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 42 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن فريق الهلال المتصدر، بينما يحتل فريق الفيصلي المركز السادس برصيد 31 نقطة.

والتقى النصر والفيصلي في 19 مباراة سابقة بالدوري السعودي، حقق فيها ”العالمي“ الفوز في 10 مواجهات، بينما لم يتمكن الفيصلي من تحقيق أي انتصار، في حين حل التعادل في 9 مباريات أخريات.

وكانت مواجهة الفريقين في الدور الأول من الدوري انتهت بهدفين دون رد لصالح النصر، سجلهما المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي جوليانو.