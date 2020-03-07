أهداف مباراة الفيصلي والنصر.. 3-2 لـ“عنابي سدير“ (فيديو)

سجل بيتروس الهدف الأول لفريق النصر في شباك نظيره الفيصلي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في إطار الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
د7’ هدف لـ النصر! ⚽#بيتروس يفتتح التسجيل#الفيصلي 0 : 1 #النصر#الفيصلي_النصر
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/dTLNGBZ4QR
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 7, 2020
وفي الدقيقة 15 يسجل إيغور روسي التعادل للفيصلي.
د15’هدف للفيصلي! ⚽#ايقور_روسي يسجل التعادل#الفيصلي 1 : 1 #النصر#الفيصلي_النصر
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/KQogomlVGZ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 7, 2020
وفي الدقيقة 28 يسجل غيليرمي دي أغوستو الثاني للفيصلي من تصويبة صاروخية.
د28’هدف للفيصلي! ⚽#جليرمي يضيف الثاني#الفيصلي 2 : 1 #النصر#الفيصلي_النصر
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/ORnvW3yRso
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 7, 2020
ولكن جوليانو دي باولا تعادل للنصر مع الدقيقة 30.
د30’ هدف لـ النصر! ⚽#جوليانو يسجل التعادل#الفيصلي 2 : 2 #النصر#الفيصلي_النصر
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/jcJnn131xU
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 7, 2020
وجاء هدف الفيصلي الثالث عن طريق غيريلمي في الدقيقة 63.
د63’هدف للفيصلي! ⚽#جليرمي يسجل الثالث#الفيصلي 3 : 2 #النصر#الفيصلي_النصر
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/FrOrVu8mua
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 7, 2020
وفي المباراة الماضية نجح فريق الفيصلي في الفوز على فريق العدالة، بينما سقط النصر في فخ التعادل أمام فريق الأهلي.
ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 42 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن فريق الهلال المتصدر، بينما يحتل فريق الفيصلي المركز السادس برصيد 31 نقطة.
والتقى النصر والفيصلي في 19 مباراة سابقة بالدوري السعودي، حقق فيها ”العالمي“ الفوز في 10 مواجهات، بينما لم يتمكن الفيصلي من تحقيق أي انتصار، في حين حل التعادل في 9 مباريات أخريات.
وكانت مواجهة الفريقين في الدور الأول من الدوري انتهت بهدفين دون رد لصالح النصر، سجلهما المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي جوليانو.