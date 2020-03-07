في لقطة طريفة.. عوض خميس يحيي المدرجات الخالية قبل انطلاق مباراة الفيصلي والنصر (فيديو)

حرص عوض خميس، لاعب نادي النصر السعودي، على توجيه التحية للمدرجات الخالية خلال الدخول لإجراء عمليات الإحماء قبيل مواجهة الفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وستقام مباراة الفيصلي والنصر في الدوري السعودي دون جمهور، وذلك بعد قرار وزارة الرياضة السعودية مساء الجمعة بتعليق الحضور الجماهيري بسبب فيروس كورونا.

ونشر نادي النصر فيديو للاعبين عبر تطبيق ”سناب شات“، ظهر من خلاله خميس وهو يوجه التحية للمدرجات الخالية ويطالب أحد زملائه بفعل نفس الأمر وهو يضحك.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي برصيد 47 نقطة بعد 20 جولة، ويُطارده بشراسة النصر الذي يبتعد عنه بفارق 5 نقاط بعد تعادله المخيب في الجولة الأخيرة مع الأهلي 2-2 في الرياض.

ويتبقى في عمر البطولة 10 جولات ستبدأ بالجولة الـ21، وخلالها يلتقي الهلال مع الاتفاق على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ويحل النصر ضيفًا على الفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وخلال 19 مواجهة جمعت الفريقين، بدءاً من موسم 2010، حصد العالمي الفوز في 10 مباريات، فيما تقاسم النقاط مع الفريق العنابي في 9 مناسبات.

وكانت مواجهة الفريقين في الدور الأول من الدوري انتهت بهدفين دون رد لصالح النصر، سجلهما المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي جوليانو.