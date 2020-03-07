التشكيلة المتوقعة لمباراة الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي

يلاقي نادي الهلال منافسه الاتفاق اليوم السبت في الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.
وتقام المباراة الساعة 20:40 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة KSA Sports 1 HD، بتعليق فارس عوض.
ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 47 نقطة من 20 مباراة ويتقدم بـ5 نقاط عن النصر الثاني، في حين يملك الاتفاق 26 نقطة في المركز العاشر.
وفاز الهلال 4/1 على الاتفاق في مباراة الدور الأول.
ومن المتوقع أن يلعب الهلال أمام الاتفاق بهذه التشكيلة:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
الدفاع: ياسر الشهراني، محمد جحفلي، جانغ هيون سوو، محمد البريك.
الوسط: غوستافو كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو، اندري كاريلو .
الهجوم: بافيتيمبي غوميز.
وبعد مواجهة الاتفاق، يلعب الهلال مع ضمك في الدوري، ثم مع أبها في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم مع النصر في الدوري.