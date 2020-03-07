التشكيلة المتوقعة لمباراة الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي

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بعد مواجهة الاتفاق، يلعب الهلال مع ضمك في الدوري، ثم مع أبها في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم مع النصر في الدوري.