 رسميا.. السعودية تعلق الحضور الجماهيري في كافة الألعاب لأجل غير مسمى بسبب كورونا – إرم نيوز‬‎

رسميا.. السعودية تعلق الحضور الجماهيري في كافة الألعاب لأجل غير مسمى بسبب كورونا

رسميا.. السعودية تعلق الحضور الجماهيري في كافة الألعاب لأجل غير مسمى بسبب كورونا

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

أعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غد السبت الموافق السابع من مارس وحتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على تويتر: إن هذا القرار يأتي ”بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، وحرصاً من الوزارة على سلامة الجميع“.

ويتضمن هذا القرار عدم حضور الجماهير لمباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان الذي يتصدره الهلال حاليا ويلاحقه النصر حامل اللقب.

وكانت الإمارات والمغرب قد أعلنتا ذات الإجراء بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم، وظهور حالات مصابة في البلدين.

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