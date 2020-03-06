رسميا.. السعودية تعلق الحضور الجماهيري في كافة الألعاب لأجل غير مسمى بسبب كورونا

أعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غد السبت الموافق السابع من مارس وحتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على تويتر: إن هذا القرار يأتي ”بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، وحرصاً من الوزارة على سلامة الجميع“.

ويتضمن هذا القرار عدم حضور الجماهير لمباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان الذي يتصدره الهلال حاليا ويلاحقه النصر حامل اللقب.

وزارة الرياضة تُعلن تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من يوم غدٍ السبت 7 مارس 2020م وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، وحرصاً من الوزارة على سلامة الجميع pic.twitter.com/zlHReEL8Dr — وزارة الرياضة (@gsaksa) March 6, 2020

وكانت الإمارات والمغرب قد أعلنتا ذات الإجراء بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم، وظهور حالات مصابة في البلدين.