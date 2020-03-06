ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف عمر السومة في الفيحاء (صورة)

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يأتي السومة خلف كل من عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر صاحب الـ16 هدفا، والفرنسي غوميز لاعب الهلال وفي رصيده 14 هدفا.