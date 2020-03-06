ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف عمر السومة في الفيحاء (صورة)

ارتقى المهاجم السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي إلى المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري السعودي، بعد هدفه في شباك الفيحاء، في الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي.
ووصل السومة إلى الهدف رقم 13 خلال الموسم الجاري.
د86’ هدف للأهلي! ⚽#عمر_السومة يفتتح التسجيل#الأهلي 1 : 0 #الفيحاء#الأهلي_الفيحاء
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/LfKQ0x7BWq
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 6, 2020
ويأتي السومة خلف كل من عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر صاحب الـ16 هدفا، والفرنسي غوميز لاعب الهلال وفي رصيده 14 هدفا.
واستعاد فريق الأهلي المركز الثالث بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، عقب فوزه الصعب على ضيفه الفيحاء بهدف نظيف.
ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه عمر السومة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي كاملًا: