 ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف عمر السومة في الفيحاء (صورة) – إرم نيوز‬‎

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف عمر السومة في الفيحاء (صورة)

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف عمر السومة في الفيحاء (صورة)

المصدر: فريق التحرير

ارتقى المهاجم السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي إلى المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري السعودي، بعد هدفه في شباك الفيحاء، في الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي.

ووصل السومة إلى الهدف رقم 13 خلال الموسم الجاري.

ويأتي السومة خلف كل من عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر صاحب الـ16 هدفا، والفرنسي غوميز لاعب الهلال وفي رصيده 14 هدفا.

واستعاد فريق الأهلي المركز الثالث بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، عقب فوزه الصعب على ضيفه الفيحاء بهدف نظيف.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه عمر السومة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي كاملًا:

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الأهلي السعودي
الدوري السعودي
تاغ
عمر السومة
تاريخ النشر
تاريخ التحديث