عمر السومة يقود الأهلي لتخطي الفيحاء وخطف المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

استعاد فريق الأهلي المركز الثالث بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، عقب فوزه الصعب على ضيفه الفيحاء 1-0، اليوم الجمعة، في الجولة الحادية والعشرين من المسابقة، والتي شهدت أيضًا فوز الوحدة على ضمك 3-2 وتعادل الرائد مع الفتح سلبيًا.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه عمر السومة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

ورفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، ليستعيد المركز الثالث الذي فقده لساعات قليلة بعد فوز الوحدة على ضمك.

فيما توقف رصيد الفيحاء عند 27 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، فاز الوحدة على ضمك 3-2.

وتقدم ضمك بهدف سجله عبد الله الجوعي في الدقيقة 34، وتعادل يوسف نياكات للوحدة في الدقيقة 59، وأضاف أنسيلمو دي مورايس الهدف الثاني في الدقيقة 65 قبل أن يختتم لويس جوستافو أهداف الوحدة في الدقيقة 80، ثم سجل إيميليو زيلايا الهدف الثاني لضمك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الوحدة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف الأهلي، وتوقف رصيد ضمك عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل السلبي على مواجهة الرائد وضيفه الفتح.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الرائد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس، كما رفع الفتح رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.