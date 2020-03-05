الحزم يخطف التعادل من نادي الاتحاد في الدوري السعودي (فيديو)

سجل المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني هدفا من ركلة جزاء، قبل أن يسجل فاجنر أليماو هدفا متأخرا ليتعادل الاتحاد 1/1 مع مضيفه الحزم، اليوم الخميس، في الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء على الحزم، بعد تدخل من محمد علي الزبيدي على سعود عبدالحميد شيبة، ونجح ويلفريد بوني في ترجمتها لهدف في الدقيقة 63.

وهذا ثالث أهداف ويلفريد بوني مع الاتحاد منذ انتقاله للعميد في سوق الانتقالات الشتوي.

وفي الدقيقة 90+2 سجل المدافع البرازيلي فاجنر أليماو هدف التعادل للحزم.

وحقق الاتحاد التعادل الخامس، في حين فاز 6 مرات، وخسر 10 مرات، ليرفع التعادل رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

في المقابل، تعادل الحزم للمرة الخامسة، وفاز 6 مرات، في حين خسر 10 مرات، ليصل رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر مع الاتحاد.

ويلعب الاتحاد مع الوحدة في الدوري السعودي يوم الخميس، ثم مع مواطنه الشباب في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس، قبل أن يلعب مع أبها في الدوري، ثم مع الشباب مجددا في مباراة الإياب.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 47 نقطة من 20 مباراة، ويتقدم بـ5 نقاط عن النصر الثاني، وحامل اللقب.