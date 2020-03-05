تراشق بين عبدالعزيز بغلف ودباس الدوسري بسبب تغريدة التكفل بعلاج عبدالله عطيف

تسببت رغبة عضو الشرف الذهبي بنادي النصر السعودي، عبدالعزيز بغلف، في التكفل بعلاج عبدالله عطيف لاعب الهلال المصاب بالرباط الصليبي في تراشق مع الإعلامي المنتمي لنادي الهلال دباس الدوسري.

ورد دباس الدوسري على تغريدة بغلف حيث سخر من إعلان بغلف استعداده لعلاج عطيف من إصـابة الرباط الصليبي في أي مكان يختاره إن رغب.

وغرد دباس الدوسري بأنه مستعد أن يتكفل بعلاج عبدالعزيز بغلف إن أراد ذلك.

سلامات يا عبدالعزيز ..

أعلن تكفلي بعلاج الأخ بغلف إن أراد ذلك https://t.co/5lSXojVVxT — دباس الدوسري (@dbasdosari1) March 3, 2020

ورد بغلف على سخرية الدوسري ”السلامة تقال لمن يعاني مرضا لكنه لا يعاني من ذلك، إلا إذا كان دباس الدوسري يرى شرف خدمة مواطن ولاعب سعودي يمثل المنتخب مرضا، مضيفا أن المرض الحقيقي هو سوء الظن والجهل والحقد والحسد“.

وتابع عضو النصر قائلا: ”أتعلم أن هناك من ينامون قريري الأعين لأنهم لا يحملون تلك الصفات، كعمال النظافة مثلا“.

ورد دباس ”بعض المرضى لا يعرفون أنهم مرضى مثل (الكفر) اللي ناقص هواه، ولا ينتبه له إلا (بنشري) خبير مثلا“.

عبدالعزيز بغلف، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر كان أعلن عن تكفله بعلاج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله عطيف، الذي كشفت الفحوصات إصابته بقطع في الرباط الصليبي، حال رغب اللاعب في ذلك.

بعض المرضى لا يعرفون أنهم مرضى مثل (الكفر) اللي ناقص هواه ولا ينتبه له إلا (بنشري) خبير مثلا ???? https://t.co/gAMVt5JLov — دباس الدوسري (@dbasdosari1) March 3, 2020

وبعث بغلف برسالة لنجم الهلال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قال فيها: ”ألف لا بأس للاعب الخلوق عبدالله عطيف.. ونقول كما قال قدر الله وما شاء فعل.. ويرجع للملاعب سالما غانما“.

وأضاف: ”أعلن تكفلي بعلاج اللاعب في المكان الذي يختاره.. إن رغب في ذلك، الرياضة تنافس شريف داخل الملعب، ومحبة وإخوة وأبناء وطن واحد خارجه“.

وكان نادي الهلال السعودي أعلن رسميا، عن تشخيص إصابة عبدالله عطيف، لاعب الفريق، بقطع في الرباط الصليبي؛ إثر الفحوصات التي أجراها أخيرا.