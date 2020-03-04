مدرب نادي الشباب السعودي يكشف عن طلب عبد الله الحمدان الرحيل بسبب ماخيتي ديوب

كشف الإسباني لويس غارسيا، المدير الفني لنادي الشباب السعودي، أن عبد الله الحمدان، لاعب الفريق، طلب الرحيل بعدما تعاقد النادي مع السنغالي ماخيتي ديوب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال غارسيا في تصريحات نقلتها صحيفة ”الاقتصادية“: ”الشباب كان يحتاج إلى لاعب رقم 9، لذلك اخترت التعاقد مع ديوب، وهو مهاجم جيد، عندما جاء إلى الفريق كان لدينا لاعب آخر في المركز نفسه وهو الحمدان؛ الذي اعتقد حينها أنه لن يلعب كثيرا لذلك تحدث معي، وطلب الانتقال إلى فريق آخر، وإذا قرر الاستمرار معنا، فلا مشكلة بالنسبة لي، هو لاعب جيد وأتمنى له التوفيق دائما“.

وعن هدفه مع الفريق الشبابي، أشار: ”هدفي الأول تحسين مستوى الفريق من مباراة إلى أخرى، وإنهاء الدوري في أفضل وضع، أما الآخر فهو تخطي الاتحاد في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال والوصول إلى النهائي ومن ثم الظفر باللقب“.

وتابع: ”الدوري السعودي قوي جدا، فيه لاعبون يمتلكون إمكانات كبيرة للغاية، والفرق بينه وبين الدوري الإماراتي، هنا تستطيع اللعب بسبعة أجانب، وهذا شيء مهم جدا“.

وأوضح: ”الشباب حاليا يشبه أندية فالنسيا، إشبيلية، وفياريال، وتاريخيا يعد من أفضل الأندية السعودية“.

وقدم الحمدان مستوى فنيا جيدا خلال الفترة الماضية، جعله هدفا لأكثر من ناد في مقدمهم الهلال والنصر.

فيما خاض ديوب 6 مباريات مع الشباب منذ انتقاله إليه في فترة الميركاتو الشتوي الماضي، مسجلا معه 3 أهداف، وتلقى بطاقة حمراء كانت أمام النصر.

ويستضيف الشباب نظيره العدالة نهاية الأسبوع الجاري ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، لتعويض خسارته بخمسة أهداف مقابل هدف أمام اتحاد جدة خارج أرضه.

الشباب يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد مضي 20 جولة جمع من خلالها 28 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.