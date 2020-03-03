عضو الشرف الذهبي بنادي النصر السعودي يتكفل بعلاج لاعب الهلال عبدالله عطيف

أعلن عبدالعزيز بغلف، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر السعودي، عن تكفله بعلاج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله عطيف، الذي كشفت الفحوصات إصابته بقطع في الرباط الصليبي، يوم الثلاثاء، حال رغب اللاعب في ذلك.

وبعث بغلف برسالة لنجم الهلال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قال فيها: ”ألف لا بأس للاعب الخلوق عبدالله عطيف.. ونقول كما قال قدر الله وما شاء فعل.. ويرجع للملاعب سالم غانم“.

وأضاف: ”أعلن تكفلي بعلاج اللاعب في المكان الذي يختاره.. إن رغب في ذلك، الرياضة تنافس شريف داخل الملعب، ومحبة وأخوة وأبناء وطن واحد خارجه“.

ألف لابأس للاعب الخلوق عبدالله عطيف.. ونقول كما قال قدر الله وماشاء فعل.. ويرجع للملاعب سالم غانم.????????????????????????

واعلن تكفلي بعلاج اللاعب في المكان الذي يختاره .. إن رغب في ذلك.

الرياضه تنافس شريف داخل الملعب.

ومحبه واخوة وابناء وطن واحد خارجه. pic.twitter.com/1yh5fl5jWE — عبدالعزيز أحمد بغلف???????? (@AzizbagBag) March 3, 2020

وكان نادي الهلال السعودي أعلن رسميا، عن تشخيص إصابة عبدالله عطيف، لاعب الفريق، بقطع في الرباط الصليبي؛ إثر الفحوصات التي أجراها مؤخرا.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، يوم الثلاثاء: ”أجرى اللاعب عبدالله عطيف عملية المنظار على موضع إصابته في الركبة، تحت إشراف الطبيب رامون كوجات“.

وأوضح البيان: ”اتضح خلال المنظار الاستكشافي أن لديه قطعا في الرباط الصليبي، وتم إجراء تعويض الرباط في العملية ذاتها، بتواجد مدير الإدارة الطبية في نادي الهلال، دكتور مبارك المطوع“.

وتعرض عطيف، للإصابة في مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وإصابة القطع في الرباط الصليبي، هي الثانية التي يتعرض لها عطيف في مشواره، بعد عام 2015.