نادي الهلال السعودي يعلن رسميا تشخيص إصابة عبدالله عطيف بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي الهلال السعودي رسميا عن تشخيص إصابة عبدالله عطيف، لاعب الفريق، بقطع في الرباط الصليبي، إثر الفحوصات التي أجراها مؤخرا.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، يوم الثلاثاء: ”أجرى اللاعب عبدالله عطيف عملية المنظار على موضع إصابته في الركبة تحت إشراف الطبيب رامون كوجات“.

وأوضح البيان: ”اتضح خلال المنظار الاستشكافي أن لديه قطع في الرباط الصليبي، وتم إجراء تعويض الرباط في العملية ذاتها، بتواجد مدير الادارة الطبية في نادي الهلال دكتور مبارك المطوع“.

أجرى اللاعب "عبدالله عطيف" قبل قليل عملية المنظار على موضع إصابته في الركبة تحت إشراف الطبيب "رامون كوجات"، واتضح خلال المنظار الاستشكافي أن لديه قطع في الرباط الصليبي، وتم إجراء تعويض الرباط في العملية ذاتها، بتواجد مدير الادارة الطبية في نادي #الهلال د.مبارك المطوع pic.twitter.com/fqVpKTONDa — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 3, 2020

وكان عطيف تعرض لإصابة قوية في غضروف الركبة، خلال مشاركته مع ”الزعيم“، في مواجهة شباب الأهلي دبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020.

واضطر عطيف لمغادرة اللقاء في الدقيقة 16، وشارك محمد كنو بدلاً منه، وانتهى اللقاء بفوز الهلال بثنائية مقابل هدف.

وغادر عطيف إلى إسبانيا، يوم السبت الماضي، لإجراء عملية منظار على موضع إصابته في الركبة، على يد الطبيب رامون كوجات.

وخاض عطيف، 14 مباراة فقط في جميع المسابقات، بمتوسط عدد دقائق 507، دون تسجيل أو صناعة أي هدف.

وغاب عطيف، عن 15 مباراة في الموسم الحالي، 11 منهم خرج من قائمة الـ18، بينما لازم دكة البدلاء في 4 لقاءات أخرى.

و يتصدر نادي الهلال السعودي جدول ترتيب دوري المحترفين بعد مرور 20 جولة حتى الآن، بالإضافة إلى تأهله لنصف نهائي كأس الملك.