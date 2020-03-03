الأمير الوليد بن بدر بن سعود: احتساب هدف الهلال ضد التعاون يعتبر فضيحة (فيديو)

نفى الأمير الوليد بن بدر بن سعود، عضو شرف نادي النصر السعودي، والمشرف العام السابق على فريق الكرة، وجود أي تدخل له ببيانات النادي في الوقت الحالي، خصوصا بيان النادي الأخير ضد التحكيم.

وأصدر نادي النصر بيانا قويا مؤخرا طالب خلاله بإقالة رئيس لجنة الحكام.

وقال الشرفي النصراوي في تصريحات عبر برنامج الحصاد الرياضي: ”يعلم الله أني بعد خروجي من المشهد بعد الإشراف منذ عام 2013 لم أدخل نادي النصر إلا فقط لحضور الاجتماعات و لم أتدخل في البيانات وابتعدت تماما“.

وأبدى الأمير الوليد بن بدر غضبه من مستوى التحكيم خلال الموسم الحالي، معتبرا احتساب هدف نادي الهلال ضد التعاون الذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بمثابة فضيحة.

كما تحدث الأمير عن الأخطاء التحكيمية الأخيرة قائلا: ”هدف الهلال تحديدا في مباراة الهلال والتعاون، وعلى كلام رئيس لجنة الحكام، يعتبر تسللا، واحتسابه يعتبر فضيحة“.

وأكمل حديثه عن تعرض النصر هو الآخر للأخطاء التحكيمية حيث قال: ”نادي النصر ظلم كثيرا هذا الموسم، وفي بعض المباريات أثر ذلك على النتيجة“.

فضيييييحة جديدة

صالح الشهري متسلل ويشارك بالهجمة ويحسب هدف للهلال ????????

ياخي عطوهم الدوري وريحونا #الهلال_التعاون pic.twitter.com/5pplVKkFix — فواز الشلوي ???????? . (@fawaz_alahli) February 27, 2020

في السياق نفسه، قال المتحدث الرسمي لنادي النصر، سعود الصرامي، إن من يحلم بهزيمة رئيس النصر صفوان السويكت قانونيا هو واهم، فالأخير قوي للغاية في الأمور القانونية، بحسب الصرامي، وذلك بعد مطالبة العالمي بإقالة رئيس لجنة الحكام الإسباني فيرناندو تريساكو.

وقال سعود الصرامي في تصريحات فضائية على القناة الرياضية السعودية إن البيان الذي أصدره النادي للمطالبة بإقالة رئيس لجنة الحكام الحالي، جاء لأن هناك تقصيرا في الأداء المهني له، وذلك وفقا للمواد التي يكفلها النظام.

وأضاف أن البعض يعتقد أنه طالب بشيء غير قانوني، بل هو طالب بصلب القانون، وأقول للنصراويين كافة: ”أي جوانب قانونية، رئيسكم ليس بالسهولة هزيمته فهو عميق ومتمكن“.

وأضاف الصرامي قائلا: ”الأداء المهني لرئيس لجنة الحكام ليس جيدا، سواء في اختياراته أو الوعود التي يطلقها، وهو لم يقم بزيارة النصر ولا أعرف موعد زيارته، والجميع يعاني ويصدر بيانات ضد لجنة الحكام، والنصر تضرر من التحكيم.. والمنافسون استفادوا“.

واختتم المتحدث الرسمي لنادي النصر تصريحاته قائلا: ”شكري الحنفوش قاد مباراة الهلال مع الحزم وهو راسب في اختبار اللياقة.. نادي النصر يطالب بالحقوق“.

من جانبه، شدد الإعلامي عادل عصام الدين، المعروف بميوله الاتحادية، بأن التحكيم هذا الموسم رائع جدا، وأن من يطالب بإجراء تغييرات غير منصف، معتبرا أن هذا الإجراء هو شماعة للإخفاق.

وقال عادل عصام الدين في تصريحات فضائية على القناة الرياضية السعودية: ”من يوم أن أعرف نفسي.. أفضل سنة في التحكيم هذه السنة.. التحكيم ”شمّاعة“ إخفاق“.

#الديوانيه#عادل_عصام_الدين: من يوم أن أعرف نفسي.. أفضل سنة في التحكيم هذه السنة.. التحكيم "شمّاعة" اخفاق. pic.twitter.com/LRo5waJNpN — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 2, 2020

وتسببت مباراتا الهلال مع الاتحاد ثم التعاون بهذا البيان، حيث يرى النصراويون أن هناك مجاملة فجة للهلال وأن النادي لم يكن يستحق الفوز في المباراتين بسبب الأخطاء التي وقع فيها الحكام، وحكام الـvar بشكل لافت.