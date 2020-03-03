اتجاه لتأجيل مباراتي منتخب السعودية ضد اليمن وسنغافورة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

كشف إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحات صحفية، عن احتمالية تأجيل مباراتي المنتخب السعودي أمام اليمن وسنغافورة ضمن تصفيات كأس العالم 2022، المقررتين في 26 و31 مارس الحالي.

ويعقد الاتحاد الآسيوي اجتماعا طارئا في دبي يومي 7 و8 مارس الجاري لمناقشة تأثير انتشار فيروس كورونا على المسابقات بالقارة.

وقال القاسم في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط إن قرار التأجيل هو الأقرب.

وأوضح القاسم أن الاجتماع المقبل الذي سيعقد في دبي السبت المقبل مع مندوبي لجنة المسابقات سيناقش وضع آلية لمباريات دوري أبطال آسيا، وأيضا تصفيات كأس العالم، مرجحا صدور عدد من القرارات بعد الاجتماع.

ويتربع منتخب أوزبكستان على صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات وخسر لقاءين، مسجلا 12 هدفا واستقبل 6.

بينما ينفرد المنتخب السعودي بالمركز الثاني وله مباراة مؤجلة، وذلك برصيد 8 نقاط، حصيلة الفوز في مباراتين والتعادل مرتين، بينما لم يُمنَ الأخضر بأي هزيمة، حيث سجل 8 أهداف واستقبل 4 أخرى.

وتحتل سنغافورة المركز الثالث بـ7 نقاط ثم اليمن بـ5 نقاط وأخيرا فلسطين بـ4 نقاط.