نادي النصر السعودي يستعيد نجومه قبل مواجهة الفيصلي

باتت مشاركة عبدالعزيز الجبرين، لاعب فريق النصر بيد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، إذا رغب في ضمه إلى خياراته التي سيعتمد عليها في مباراة الفيصلي، السبت المقبل، في الجولة الـ21 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تماثله للشفاء التام من الإصابة التي يعاني منها.

وقالت مصادر إن الجهاز الفني للنصر استعاد أيضا خدمات كل من المغربي نور الدين أمرابط وعبدالله مادو، عبدالله الخيبري، وفراس البريكان بعد تعافيهم من الإصابة.

وبينت المصادر أن اللاعبين واصلوا برنامجهم اللياقي بالجري حول الملعب بعد تعافيهم من الإصابة التي كانوا يعانون منها، حيث سيدخلون للتدريبات الجماعية في اليومين المقبلين استعدادا لمباراة الفريق أمام الفيصلي في الجولة 21 من مسابقة الدوري.

إلى ذلك أبدى اللاعب عوض خميس رغبته في البقاء في صفوف النصر بشرط أن يتم تقديم عرض له يوازي العروض المقدمة من الفرق الأخرى التي ترغب في الحصول على خدماته مثل الشباب والاتحاد.

وبحسب ما نقلت تقارير صحفية فإن إدارة النصر عرضت التجديد معه لموسمين فقط بمليونين وخمسمائة ألف ريال سعودي لكل موسم في حين أن اللاعب تلقى عرضا من الاتحاد نظير 3 ملايين ريال في الموسم.

كانت إدارة نادي الاتحاد السعودي قد فتحت خطوط التفاوض مع عوض خميس، مع دخوله الفترة الحرة من عقده حيث يتبقى 6 أشهر لانتهاء تعاقده مع العالمي.

ودخل نادي الاتحاد في منافسة مع الشباب الذي أبدى رغبته من قبل في التعاقد مع اللاعب.

وبحسب صحيفة الاقتصادية فإن الاتحاد قدم عرضا بمبلغ يصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي في الموسم الواحد لمدة 3 أعوام للتعاقد مع خميس.

ويقل عرض الشباب للتعاقد مع اللاعب بنحو 300 ألف درهم، أي يبلغ مليونين وسبعمائة ألف، لموسمين فقط.

وبحسب الاقتصادية فإن النصر يرغب في الحفاظ على خدمات اللاعب، لكن ما يعيق الأمر هو أن العرض المالي أقل من عرضي الشباب والاتحاد.