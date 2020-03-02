الكاميرا تفضح سارابيا مساعد سيتين أثناء توبيخ لاعبي برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد (فيديو)

لم يستطع إيدر سارابيا مساعد كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة إخفاء إحباطه خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد على ملعب سنتياغو برنابيو وصب غضبه على بعض لاعبي النادي الكتالوني.

ولم ينجح برشلونة في تحويل هيمنته على الشوط الأول إلى أهداف بينما اقتنص ريال مدريد الفوز بفضل هدفين من لاعبيه فينسيوس جونيور والبديل ماريانو دياز.

وكشفت كاميرات برنامج ”موفيستار“ ردود فعل سارابيا على مقاعد البدلاء طوال المباراة وترجمت حركة الشفاه لتجده يقول عن أحد لاعبي برشلونة: ”إنه لا يفعل شيئا مما يجب عليه فعله. فإنه يسدد عندما يجب عليه تمرير الكرة“.

وأضاع أنطوان غريزمان فرصة خطيرة لافتتاح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول ولم يكن سارابيا سعيدا بتصرف المهاجم الفرنسي.

وصاح سارابيا ”سجل يا أنطوان.. يا لك من.. لقد سدد الكرة بهدوء للغاية“.

وفي مرة أخرى صاح سارابيا على ليونيل ميسي بشدة قائلا ”ليو.. ليو“ ويبدو أنه كان يطلب منه فعل بعض الأمور في الملعب“.

وفي أوقات متفرقة من المباراة تراجع برشلونة وفقد القدرة على التواصل بين صفوفه بينما ضغط ريال مدريد واستغل الموقف لتجد سارابيا يقول لسيتين ناصحا ”لا يمكن أن ندافع بهذا العمق لأنهم يضغطون بشدة ويستغل (كريم) بنزيما ذلك ويصنع الكثير من الفرص ويهدد مرمامنا، علينا تقليل المساحات بين الخطوط“.

Eder Sarabia, un no parar en el banquillo del Barça. #NoticiasVamos pic.twitter.com/7QstSIphB3 — #Vamos de Movistar+ (@vamos) March 2, 2020

كيكي سيتين وفالفيردي

وتولى كيكي سيتين تدريب برشلونة عقب إقالة إرنستو فالفيردي قبل شهرين، لكنه لم يمنح برشلونة دفعة إضافية كان من المتوقع أن يحصل عليها النادي.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية في تقرير عقب ساعات من خسارة برشلونة للكلاسيكو أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو 0/2، إن سيتين وصل إلى كتالونيا بحماس ورغبة في التغيير، لكنه لم يتمكن من تطوير الأمور أكثر من سلفه.

وفرط برشلونة في فرصة الابتعاد بصدارة الدوري بفارق 5 نقاط بهذه الخسارة، لينتزع فريق الفرنسي زين الدين زيدان الصدارة بفارق نقطة واحدة.

وفاز سيتين بنسبة 64% من مبارياته، بينما فاز فالفيردي في 62% من مبارياته هذا الموسم.

وفي 26 مباراة خاضها تحت إشراف مدربه السابق، خسر برشلونة 4 مرات، بينما في آخر 11 مباراة مع سيتين خسر الفريق 3 مرات.

ورحل فالفيردي وكان برشلونة متصدرا للدوري الإسباني رغم خسارته لقب السوبر الإسباني في السعودية بهزيمته أمام أتلتيكو مدريد في قبل النهائي.

ومع وصول سيتين، يحتل برشلونة المركز الثاني بعد ريال مدريد، وودع كأس ملك إسبانيا وباستثناء الأرقام، فإن الفريق الكتالوني لا يعطي جماهيره الإحساس بأن هناك تغييرا قد حدث تحت قيادة مدربه الجديد.

وحاول سيتين تقديم العديد من طرق اللعب عبر بناء الهجمات من الخلف، لكن ذلك لم يجن ثماره بعد، ولم يتألق الفريق منذ بداية 2020 لأن معظم انتصاراته كانت بفارق ضئيل ويعتمد بشكل كبير للغاية على ليونيل ميسي.

وفي الوقت نفسه، فإن لبرشلونة وجهين مختلفين سواء على أرضه أو خارجها، حيث يسيطر على اللعب في كامب نو لكن خارج أرضه تلقى 7 هزائم و5 تعادلات.