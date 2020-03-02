موقف الدوري السعودي بعد اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا في المملكة‎

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل أول حالة لمريض بفيروس كورونا الجديد في المملكة كان عائدا من إيران، وتم عزل المريض في أحد مستشفيات القطيف حيث يخضع للفحوص والعلاج.

وباتت من المتوقع إثارة الجدل بشأن الدوري السعودي للمحترفين، من حيث استمرار مباريات المسابقة أو تعليقها أو اللعب دون جمهور في المباريات.

وأعلنت الكويت إيقاف النشاط الرياضي بسبب ظهور عدد من الحالات الإيجابية، واتخذت السلطات السعودية، قرارا بوقف التأشيرات في الوقت الحالي سواء زيارات أو لأداء مناسك العمرة أو غير ذلك.

وأكدت مصادر في اتحاد الكرة أن المسابقات مستمرة وأن ظهور حالة إيجابية لا يعني إثارة الذعر وتأجيل أو تعليق المسابقات.

وشددت المصادر على أن قرار اتحاد الكرة سيخضع للتقارير الواردة من الجهات المسؤولة التي لم ترسل شيئا حتى الآن.

وقالت المصادر إن الأجواء الحارة المقبلة عليها المملكة ستكون سببا في منع انتشار المرض حيث بينت تقارير صحية أن الفيروس لا يستطيع العيش في دجات الحرارة العالية.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، وفي رصيده 47 نقطة من 20 مباراة، في حين يأتي النصر، حامل اللقب، في المركز الثاني ويملك 42 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثالث وفي جعبته 34 نقطة، ثم الوحدة رابعا بـ33 نقطة.