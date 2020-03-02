يايا توريه قريب من الانتقال لهذا النادي السعودي

اقترب الإيفواري يايا توريه، لاعب تشينغداو هوانغاي الصيني، من الانضمام إلى صفوف ضمك، وفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“ السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الإيفواري أصبح على رادار نادي ضمك، ليصبح بديلا للبرازيلي رافاييل كوستا الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضحت الصحيفة، أن يايا توريه تم عرضه مع لاعبين آخرين على إدارة ضمك، وستعمل الإدارة على ضمه ليكون بديلا للاعب المصاب، حسب ما تنص عليه اللائحة الدولية.

وانتهى عقد يايا توريه مع ناديه الصيني مؤخرا وهو لاعب حر الآن ويمكنه الانضمام لأي فريق.

ويملك توريه سيرة ذاتية جيدة في الملاعب الأوروبية، إذ تألق من موناكو ثم برشلونة ومانشستر سيتي وأولمبياكوس اليوناني وأخيرا تشينغداو الصيني.