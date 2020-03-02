تقارير: إيقاف الإعلاميين دباس الدوسري وعبدالله الفرج بعد مشاداتهما اللفظية في ”الرياضية السعودية“ (فيديو)

كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ قرار بإيقاف اثنين من الإعلاميين الرياضيين من الظهور في القنوات الرياضية السعودية، بعد حدوث مشادة كلامية بينهما في حلقة أحد البرامج الرياضية، مساء أمس الأحد.

وكان المشهد الذي حدثت فيه التجاوزات الكلامية تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط استياء كبير، وفقا لما ذكرته صحيفة ”سبق“ السعودية.

واندلعت مشادة كلامية على الهواء بين دباس الدوسري وعبدالله الفرج، خلال تواجدهما في برنامج ”الديوانية“ عبر قناة ”الرياضية السعودية“، بسبب قول الفرج إنه ”شخص مستقل في آرائه ولا أنظر لوجود أصدقاء لي في نادي النصر أو أتشرف أني أعمل في النادي“، ليقاطعه الفرج، قائلا: ”هذه قلة أدب وهذه المقولة طلعوها مجموعة حثالة أنت تعرفهم جيدا، وفهمت ترمي إليه وتقصده وهي شائعة لا يرددها إلا أشباه الرجال“.

ورفض دباس إكمال حديثه، قائلا: ”إذا ما يعتذر أرمي المايك وأرحل“.

كان اتحاد الإعلام الرياضي السعودي قد أوقف الإعلامي عايد الرشيدي عن الظهور الإعلامي بسبب عبارات غير لائقة تحدث بها عبر قناة 24 الرياضية قبل عدة أيام.