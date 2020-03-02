اتحاد الكرة السعودي يوجه خطابا ”ليس للنشر“ لنادي النصر بشأن مطالبته بإقالة رئيس لجنة الحكام

كشفت تقارير صحفية عن خطوة ينوي اتحاد الكرة السعودي اتخاذها تجاه إدارة نادي النصر، بعد بيانها الأخير والمطالبة بإقالة الإسباني فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام بالدوري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، يوم الاثنين، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم بصدد الرد على بيان إدارة نادي النصر، التي طالبت بتغيير رئيس لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ سيكون الرد عبر خطاب موجه لإدارة نادي النصر وليس عبر وسائل الإعلام.

وطالبت إدارة نادي النصر، من خلال البيان الذي رفع للاتحاد السعودي لكرة القدم ونشر في الحساب الرسمي للنادي في ”تويتر“، بتغيير الإسباني فرناندو تريساكو، بسبب ما أسمتها بالأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات، وحرصا على عدالة المنافسة، ووضع حد للأخطاء التحكيمية الواضحة والمؤثرة سلباً على سمعة الدوري السعودي وعدالة المنافسة للجميع.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد عين الإسباني فرناندو تريساكو رئيسا للجنة الحكام خلفا للمكلف جايكون كولن.

وسبق لتريساكو العمل في مجال التحكيم ما يقارب 30 عاما، وتولى منصب إدارة التحكيم في الفيفا بين عامي 2004 و2007، وكان مديرا عاما لتطوير الحكام من 2008 وحتى 2016، كما عمل مقيما لحكام الاتحاد الأوروبي 2001 وحتى 2003 إضافة إلى تنظيمه أكاديمية حكام الاتحاد الآسيوي.

واتجهت بعض الآراء إلى انتقاد إدارة النصر بعد رفع بيانها لاتحاد القدم، قائلة إن النصر سيُصدَم وسيتم رفض طلبه كونه النادي الوحيد الذي طالب بهذا الأمر، وهذا غير قانوني بالنسبة له.

يذكر أن عدة أندية كانت قد أبدت اعتراضها على التحكيم في الموسم الجاري بالدوري السعودي، خاصة في ما يتعلق بتقنية الفيديو، وكان آخرها اتحاد جدة عقب كلاسيكو الهلال.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق خمس نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، بينما يأتي الأهلي ثالثا بـ34 نقطة.