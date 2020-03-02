إدارة نادي النصر السعودي تتوصل لاتفاق مع بيتروس لتجديد تعاقده

كشفت تقارير صحفية عن توصل إدارة نادي النصر السعودي لاتفاق مع اللاعب البرازيلي بيتروس أراوخو لتجديد عقده لموسم واحد إلى جانب أفضلية التجديد لموسم آخر.

ودخل بيتروس الفترة الحرة في شهر يناير الماضي، وهي الفترة التي تتيح للاعب التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة ناديه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”اليوم“ السعودية، فإن المفاوضات نجحت في إبقاء اللاعب بعد سلسلة من المناقشات، قادها بنجاح المشرف على الفريق الأول لكرة القدم عبدالرحمن الحلافي الذي تواصل مع وكيل أعمال اللاعب الذي تلقى عرضين جادين من الإمارات وقطر.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن عقد بيتروس الجديد تضمن زيادة 20% من عقده السابق.

وسيقوم بيتروس بتوقيع العقد الجديد في نهاية شهر مارس الجاري، بعد أن كان اللاعب قد دخل الفترة الحرة مطلع يناير الماضي.

بيتروس كان قد وقع للعالمي في يوليو 2018 الماضي قادما من ساو باولو البرازيلي، بعقد يمتد إلى يونيو 2020.

وكان الفريق الكروي الأول قد عاود أمس الأحد تدريباته بعد يومي الراحة اللذين منحهما الجهاز الفني للاعبين بعد مواجهة الأهلي، حيث يستعد الفريق لمواجهة الفيصلي السبت المقبل في الجولة الـ21 من دوري المحترفين.

واستهل المدرب البرتغالي فيتوريا التدريب بمحاضرة شرح من خلالها بعض السلبيات التي وقع بها الفريق في مواجهة الأهلي، مؤكدا أنه حذر أكثر من مرة من مواصلة إهدار الفرص السهلة، وأن ذلك ينعكس سلبا على الفريق، كما حدث أمام العديد من الفرق في الجولات الماضية.

وينتظر أن تشهد تدريبات اليوم مشاركة الثلاثي عبدالله مادو وعبدالله الخيبري وفراس البريكان بعد أن أنهوا برنامجهم الطبي، حيث سيكون بإمكانهم المشاركة مع الفريق بداية من مواجهة الفيصلي.