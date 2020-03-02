هل يستمر غياب نور الدين أمرابط عن مباراة النصر ضد الفيصلي في الدوري السعودي؟

كشفت تقارير صحفية عن سر غياب المغربي نور الدين أمرابط، لاعب وسط نادي النصر السعودي، عن تدريبات فريقه، رغم الإعلان عن عودته للمشاركة بعد تعافيه من إصابته أخيرا.

ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره الفيصلي، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت صحيفة ”الرياضية“ إلى أن أمرابط لم يشارك في تدريبات الفريق، إذ توجه للعيادة الطبية بعدما اشتكى من بعض الألم في الحوض وأعلى العضلة الأمامية.

وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الطبي كشف عن أن إصابته عبارة عن كدمة، ولا تدعو للقلق.

وكان أمرابط قد تعرض للإصابة في أثناء مشاركته مع النصر في مواجهة الحزم، بالدوري السعودي، التي انتهت بفوز “العالمي” بثنائية نظيفة، ليغيب على إثرها عن مواجهة الأهلي في الجولة الماضية.

ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 42 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ 47 نقطة.

النصر ضم أمرابط قبل انطلاق الموسم الماضي، وقد لعب دورا مؤثرا في تتويجه بلقب الدوري السعودي، إذ لعب 26 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 10، والأهم أنه خلق ثنائيا مرعبا مع مواطنه عبد الرزاق حمدالله.