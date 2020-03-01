صالح النعيمة قائد ”الزعيم“ الأسبق: لا تستفزوا الهلال (شاهد)

وجه صالح النعيمة نجم نادي الهلال السعودي السابق، رسالة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، مطالبًا بضرورة التدخل لحل الأزمات القائمة في الوقت الحالي.

وكتب النعيمة عبر حسابه على ”تويتر“:“هل أصبح الاتحاد السعودي ولجانه يعملون بحسب رغبات بعض الأندية وبحسب توجهاتها“.

وأضاف:“على الاتحاد السعودي مسؤولية كبيرة يجب أن يفرض فيها قوته بما يكفل عدالة المنافسة وتساوي الفرص بين الجميع“.

واختتم:“الهلاليون كعادتهم لا يحبون الدخول في جدال، وستتجه أنظارهم وكلمتهم إلى داخل الملعب.. لا تستفزوا الهلال“.

هل اصبح الاتحاد السعودي ولجانه يعملون حسب رغبات بعض الأندية وحسب توجهاتها !!

على الاتحاد السعودي مسؤولية كبيرة يجب ان يفرض فيها قوته بما يكفل عدالة المنافسة وتساوي الفرص بين الجميع ..

الهلاليين كعادتهم لايحبون الدخول في الجدل وستتجه انظارهم وكلمتهم داخل الملعب، فلاتستفزوا الهلال. — صالح النعيمه (@S_AlNeayma) March 1, 2020

وجاءت تصريحات النعيمة بعد إصدار إدارة نادي النصر، أمس، بيانًا طالبت فيه بتغيير رئيس لجنة الحكام بسبب الأخطاء التحكيمية الأخيرة في مباراتي الفريق السابقتين أمام الاتحاد والتعاون.

ولاقى البيان النصراوي هجومًا واسعًا من قبل إعلاميين سعوديين، حيث وصفوا البيان بأنه كارثي وفضيحة مثلما ذكر عبدالعزيز الغيامة، وعدنان جستنية، وآخرون.