فيليب كيش لاعب الاتفاق يثير جدلا برغبته في الفوز على الهلال لمساعدة النصر (فيديو)‎

أثار السلوفاكي فيليب كيش، لاعب نادي الاتفاق، جدلا كبيرا بعد تصريحات تلفزيونية منسوبة له قبل مواجهة فريقه لنظيره الهلال في المواجهة المقبلة بالدوري السعودي.

وقال كيش: ”جميعنا ندرك جيدا معنى الفوز في مواجهتين متتاليتين، وهذا سيعيد لنا الثقة.. نريد مساعدة النصر، وذلك بالفوز على الهلال في مواجهتنا المقبلة وتقليص الفارق النقطي حتى انتهاء الموسم“.

فيما ردت إدارة ناديه على الأمر، قائلة: ”تصريح فيليب كيش مزحة ”غير موفقة“ وليست بالمعنى الظاهر.

#الدوري_مع_وليد | فيليب كيش – لاعب نادي الاتفاق: جميعنا ندرك جيدًا معنى الفوز في مواجهتين متتاليتين وهذا سيعيد لنا الثقة.. نريد مساعدة فريق #النصر لتقليص الفارق النقطي حتى أنتهاء الموسم.#SBC pic.twitter.com/9fO10NwAia — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 29, 2020

وصعد الاتفاق السعودي إلى المركز العاشر بعد انتصاره على ضيفه أبها 4 /1، يوم السبت، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد فى الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ10، في حين تجمد رصيد أبها عند 24 نقطة في المركز الـ11.

ويحل الاتفاق في الجولة المقبلة ضيفا على الهلال السبت المقبل، في حين يستضيف أبها نظيره التعاون في اليوم ذاته.

وحافظ الهلال على صدارة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما حقق الفوز على التعاون بهدف دون رد، بينما تعثر النصر بالتعادل مع الأهلي بهدفين لمثلهما في الجولة نفسها.

فيما رفع النصر رصيده إلى 42 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما رفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث.