جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الـ20 (صورة)

انتفض الاتحاد ليحقق انتصاره الأول مع مدربه الجديد فابيو كاريلي بفوز كبير 5-1 على ضيفه الشباب في مباراة قمة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

وخسر الاتحاد بصعوبة 1-صفر أمام الهلال في المباراة الأولى لكاريلي الجولة الماضية لكن المدرب البرازيلي قاد الفريق لتحويل تأخره بهدف إلى انتصار ثمين بخماسية دفعت الفريق للمركز 12 برصيد 22 نقطة مقابل 28 نقطة للشباب في المركز الثامن.

ووجد الاتحاد نفسه متأخرا بعد عشر دقائق من البداية بتسديدة قوية عبر السنغالي ماكيتي ديوب، لكن بعدها بست دقائق أدرك ويلفريد بوني القادم من كوت ديفوار التعادل بتسديدة أرضية زاحفة سكنت شباك التونسي فارق بن مصطفى حارس الشباب.

ووضع المدافع حمدان الشمراني الاتحاد في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 21 إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية قبل أن يعود مجددا في الدقيقة 72 ليجعل النتيجة 3-1 عندما تابع تمريرة عرضية من ركلة ركنية ارتطمت في القائم الأيسر ليتابعها في الشباك.

وبعدها بدقيقتين حصل السنغالي ألفريد ندياي لاعب الشباب على الإنذار الثاني ليستكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وترك البرازيلي رومارينيو بصمته على المباراة عندما سجل الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة 77 عندما تسلم تمريرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة هائلة استقرت في شباك بن مصطفى.

وبعدها بثلاث دقائق جعل النتيجة 5-1 عندما سجل هدفه الشخصي الثاني من وضع انفراد إثر هجمة مرتدة.

* صحوة الفتح والاتفاق وواصل الفتح والاتفاق صحوتهما في الدوري ليحققا الانتصار الثاني على التوالي بالفوز 3-2 على الوحدة و4-1 على أبها على الترتيب.

ورفع الفتح، بطل نسخة 2013، رصيده إلى 18 نقطة في المركز 14 بعدما انتصر للمرة الرابعة في 20 مباراة، بينما ظل الوحدة في المركز الرابع بعدما تلقى الخسارة التاسعة ليتجمد رصيده عند 33 نقطة.

وتأخر الفتح بهدفين متتاليين عبر يوسف نياكاتي بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 25 بعد تمريرة من البرازيلي لويس جوستافو الذي ضاعف النتيجة بعدها بعشر دقائق بتسديدة أرضية من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من مواطنه إيلتون جوزيه.

وقلص الجزائري سفيان بن دبكة الفارق للفتح قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين من ضربة رأس إثر متابعته ضربة رأس من زميله الهولندي ميتشل تي فريدي ارتدت من القائم ليضع الكرة في الشباك.

وأدرك تي فريدي التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من متابعة تمريرة عرضية من مدى قريب.

ونجح ماتياس أجيريجاراي القادم من أوروجواي في تسجيل هدف الفوز للفتح في الدقيقة 66 من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

* ثنائية أزارو

وسجل الاتفاق أربعة أهداف في الشوط الأول في فوزه 4-1 على ضيفه أبها بينها ثنائية للمهاجم المغربي وليد أزارو الذي هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي.

وافتتح أزارو، المعار من الأهلي المصري، رباعية الاتفاق بعد دقيقتين من البداية بضربة رأس وضاعف النتيجة بعدها بثلاث دقائق بتسديدة من مدى قريب سكنت شباك مواطنه عبد العالي المحمدي حارس أبها.

وسجل سعد السلولي الهدف الثالث بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19 قبل أن يضيف محمد الكويكبي الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط.

وقلص التونسي سعد بقير الفارق لأبها في الدقيقة 51 من ركلة حرة رائعة سكنت شباك الجزائري رايس مبولحي قائد وحارس الاتفاق.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر متقدما بفارق نقطتين عن أبها الذي يليه في الترتيب.