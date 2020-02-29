نادي الاتحاد يكتسح الشباب بخماسية في الدوري السعودي (فيديو)

اكتسح فريق الاتحاد ضيفه الشباب، بنتيجة (5-1)، ضمن مباريات الجولة 20 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح نادي الشباب أهداف اللقاء عند الدقيقة العاشرة عن طريق ماخيتي ديوب، قبل أن يضيف ويلفريد بوني هدف التعادل عند الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 21، تمكن حمدان الشمراني من تسجيل الهدف الثاني لنادي الاتحاد، لينتهي الشوط الأول بتفوق العميد.

#الاتحاد يلحق بالشباب أكبر هزيمة في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين. (5/1)#الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/g2EUlNzYFe — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 29, 2020

وفي الشوط الثاني، واصل الاتحاد سيطرته على اللقاء، حيث تمكن حمدان الشمراني من إضافة الهدف الثاني له، والثالث لفريقه خلال اللقاء، عند الدقيقة 72.

وحصل ألفريد ندياي، لاعب وسط نادي الشباب، على البطاقة الحمراء في الدقيقة 74، ليكمل فريق العاصمة المباراة بعشرة لاعبين.

وتمكن البرازيلي رومارينهو من تسجيل الهدفين الرابع والخامس للاتحاد في اللقاء، في الدقيقتين 77 و80، لينتهي اللقاء بفوز العميد بخمسة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الشباب عند 28 نقطة في المركز الثامن.