نادي النصر السعودي يرفع خطابا عاجلا لاتحاد الكرة ويطالب بتغيير رئيس لجنة الحكام

أعلن نادي النصر السعودي رفع إدارته خطابا عاجلا للاتحاد السعودي لكرة القدم للمطالبة بتغيير رئيس لجنة الحكام، الإسباني فيرناندو تريساكو.

وقال النادي في بيانه الرسمي على تويتر: ”لضمان مبدأ عدالة المنافسة وحفاظا على سمعة الدوري السعودي.. إدارة نادي النصر ترفع خطابا عاجلا للاتحاد السعودي تطالب بتغيير رئيس لجنة الحكام، ووضع حد للأخطاء التحكيمية الواضحة والمؤثرة سلبا على سمعة الدوري السعودي لضمان عدالة المنافسة للجميع“.

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لضمان مبدأ عدالة المنافسة وحفاظاً على سمعة الدوري السعودي ..

إدارة نادي #النصر ترفع خطاباً عاجلاً للاتحاد السعودي تطالب بتغيير رئيس لجنة الحكام pic.twitter.com/zgHDustdP3 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 29, 2020

وكان الإسباني فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد شدد في تصريحات له مؤخرا على أنه لم يذكر أن من يأتي من الحكام إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين سيئ، وقال: ”الحكام الذين يحضرون ليسوا من النخبة، لكن ليسوا سيئين“.

وأشار تريساكو خلال ورشة عمل للجنة الحكام، في قاعة المؤتمرات في ملعب الأمير فيصل بن فهد، إلى أنهم يختارون الحكام الدوليين ذوي النخبة مع ذلك فإن الأندية تشتكي، وقال: ”أي فريق يخسر يتحجج بأخطاء التحكيم وهذه عادة الخاسر سواء في السعودية أو في الأندية الأوروبية“.

وأضاف: ”أدار المباريات 17 حكما من النخبة وهم جميعا دوليون، في أوروبا حكام الدرجة الأولى عددهم 44 وما يتاح لنا في الدوري السعودي من هؤلاء النخبة 22 لذلك على الأندية ألا تتوقع أن نحضرهم جميعا، لأن هناك مباريات أخرى في أوروبا يقودونها وهذه مشكلة بالنسبة لنا“.

وأوضح أن الحكام يتعاملون مع روح القانون مع ركلات الجزاء، وقال ”إذا طبق القانون حرفيا سيتم إعادة جميع ضربات الجزاء، وأكثر دول أوروبا تستخدم تقنية VAR، ولا يوجد في آسيا غير خمس دول تستخدم هذه التقنية وعلى الحكام السعوديين مشاهدة الحالة في VAR وأنا لا أستطيع أن أفرض على الحكام الأوروبيين الرجوع لهذه التقنية“.

وبين أن جميع الحكام الذين يتم اختيارهم لقيادة المباريات حاصلون على الرخصة المعتمدة لتطبيق تقنية الفيديو VAR، ومؤكدا أن تفشي فيروس كورونا في العالم صعب جلب الحكام خلال الأيام المقبلة.

وكان الدوري السعودي من أوائل بطولات الدوري الآسيوية التي تطبق تقنية (فار)، حيث بدأ العمل بها منذ انطلاق الموسم الماضي.

وتعادل نادي النصر مع مضيفه الأهلي، بهدفين لمثلهما، ضمن مباريات الجولة 20 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي النصر المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 42 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ 47 نقطة.