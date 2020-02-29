”الانضباط“ توقع غرامة مالية ضخمة على نادي الاتحاد السعودي ورئيس التعاون

فرضت لجنة الانضباط باتحاد الكرة السعودي عقوبات على ناديي الاتحاد والفتح، بالإضافة إلى رئيس نادي التعاون، بسبب أحداث الجولة الأخيرة في الدوري السعودي.

وقررت اللجنة تغريم نادي الاتحاد السعودي 110 آلاف ريال؛ لقيام جماهيره بقذف قوارير المياه على أرض ملعب مباراة فريقهم مع الهلال، في الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت إلى أن القرار يقبل الاستئناف، بحسب المواعيد المقررة سلفًا.

كما عاقبت اللجنة، محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بسبب تصريحاته ”المسيئة“ عقب مباراة فريقه مع الرائد، في ديربي القصيم.

وكان القاسم، قد هاجم مسؤولي تقنية حكم الفيديو المساعد، بسبب ركلة جزاء احتسبت لصالح الرائد، وسجل منها هدف التعادل.

ولفتت إلى أن هذا القرار نهائي، وغير قابل للاستئناف.

وألزامت لجنة الانضباط، نادي الفتح بدفع غرامة قدرها 15 ألف ريال، بسبب تأخر عودة حارس الفريق إلى الملعب بعد انتهاء استراحة ما بين شوطي مباراة فريقه مع أهلي جدة، الأسبوع الماضي، ما ترتب عليه تأخر انطلاق الشوط الثاني.. وأوضحت أن القرار غير قابل للاستئناف.