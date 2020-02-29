فابيو كاريلي مدرب نادي الاتحاد السعودي يرد على عرض برازيلي

كشفت تقارير صحفية مطلعة، أن فابيو كاريلي المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السعودي رفض عرضا برازيليا لمغادرة العميد والعودة لبلاده.

وبحسب صحيفة ”الاقتصادية“ فإن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، طلب التعاقد مع فابيو كاريلي، مدرب الاتحاد؛ ليعوض رفائيل دوداميل، المقال من منصبه لسوء النتائج.

وتابعت الصحيفة بأن المدرب رد على العرض بالرفض، مشيرا إلى استحالة مغادرته في الوقت الراهن، إذ إنه تولى تدريب الاتحاد منتصف الشهر الحالي، لموسم ونصف الموسم.

وقال كاريلي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام برازيلية أمس الجمعة: ”العودة في هذه اللحظة إلى الدوري البرازيلي أمر مستحيل، لا أفكر في مغادرة الاتحاد“.

يذكر أن فابيو كاريلي تولى تدريب الاتحاد خلفا للمدرب الهولندي هنك تين كات، الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج، حيث سجل كاريلي ظهوره الأول في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، وانتهت بفوز الزعيم 1/0، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسيخوض الاتحاد ثاني مبارياته مع المدرب البرازيلي أمام الشباب في الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، علما أن العميد يملك 19 نقطة من 19 مباراة، ويحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري السعودي، مع تبقي 11 جولة على نهاية المسابقة.