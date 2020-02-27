أهداف مباراة النصر والأهلي.. 2/0 للراقي (فيديو)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

النصر يملك 41 نقطة من 19 مباراة ويتأخر بـ6 نقاط عن الهلال الذي لعب 20 مباراة في حين يملك الأهلي 33 نقطة من 19 مباراة في المركز الثالث.