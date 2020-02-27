أهداف مباراة النصر والأهلي.. 2/0 للراقي (فيديو)

سجل بيتروس ماثيوس هدفا بالخطأ في مرمى فريقه النصر، ليتقدم الأهلي 1/0 في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.
وجاء هدف بيتروس ماثيوس العكسي في الدقيقة 32.
وسجل النجم السوري عمر السومة الهدف الثاني للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 43.
ويملك النصر 41 نقطة من 19 مباراة، ويتأخر بـ6 نقاط عن الهلال الذي لعب 20 مباراة، في حين يملك الأهلي 33 نقطة من 19 مباراة في المركز الثالث.
د32’ هدف لـ الاهلي! ⚽#بيتروس بالخطأ بمرماه#النصر 0 : 1 #الاهلي#النصر_الاهلي
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/8dgQaQtjZN
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 27, 2020