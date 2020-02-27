نادي الهلال يفلت من كمين التعاون ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

أفلت نادي الهلال من كمين نادي التعاون وتغلب عليه 1/0، اليوم الخميس، لحساب الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 سجله سالم الدوسري.

وحقق الهلال الفوز رقم 14 مقابل خسارة وحيدة و5 تعادلات في 20 مباراة في الدوري السعودي الموسم الحالي، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة، في المقابل تجمد رصيد التعاون عند 29 نقطة في المركز السادس، بعدما تكبد الخسارة السادسة، مقابل الفوز 8 مرات، في حين تعادل 5 مرات.

ويلعب الهلال مع الاتفاق في الجولة المقبلة من الدوري السعودي، ثم يلاقي ضمك، وبعدها يلعب مع أبها في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

في المقابل، يلعب التعاون مع أبها في الجولة المقبلة، ثم مع الأهلي وبعدها مع الفيصلي.