 جمهور نادي النصر يستعد لمباراة الأهلي في الدوري السعودي بشكل جديد (فيديو) – إرم نيوز‬‎

جمهور نادي النصر يستعد لمباراة الأهلي في الدوري السعودي بشكل جديد (فيديو)

جمهور نادي النصر يستعد لمباراة الأهلي في الدوري السعودي بشكل جديد (فيديو)

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تداول جمهور نادي النصر السعودي فيديوهات لرابطة مجلس جماهير ”العالمي“ وهي تستعد بشكل رائع بالأهازيج والتشجيع لمباراة الفريق المقبلة ضد الأهلي في الدوري السعودي.

وكشف فهد الشاطري، رئيس مجلس جماهير نادي النصر، اليوم الثلاثاء، عن ”مفاجآت“ قال إنه سيتم تقديمها على مدرجات الملاعب السعودية، لأول مرة، خلال مباراة فريقه وضيفه الأهلي في الرياض، مساء الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ20 من دوري المحترفين.

وقال الشاطري، خلال تصريحات تلفزيونية:“مدرج النصر سيقدم عملًا كبيرًا على 3 مراحل، إلى جانب عمل لقسم العائلات للمرة الأولى“.

وتابع:“هذا بالإضافة لأهزوجة جديدة يقدمها الألتراس، حيث قاموا بعمل بروفة لها على المدرج“.

وأضاف:“أتمنى من جمهور النصر العاشق، الحضور مبكرًا وبكثافة للمدرجات، وارتداء قمصان العالمي، وبإذن الله سيستمتعون بما سنقدمه، وسنكون كنصراويين أول الداعمين لفريقنا، وسينجح عملنا“.

ويلتقي العالمي أمام الأهلي، يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ20 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأمل إدارة العالمي مواصلة الانتصارات خلال المباراة المقبلة، حيث يواصل الفريق مطاردة غريمه التقليدي الهلال، متصدر جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط.

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