في أجواء مليئة بالغبار.. لاعبو نادي الرائد السعودي يتدربون بـ“الكمامات“ (صور)

ظهر لاعبو نادي الرائد السعودي مرتدين ”كمامات طبية“، ويتدربون في أجواء وظروف غير طبيعية.

ويحل الرائد، مساء الجمعة المقبلة، ضيفًا على فريق الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأقيمت تدريبات الرائد، مساء اليوم، بمقر النادي، وسط أجواء جوية سيئة، وغبار شديد، ليضطر بيسنيك هاسي، المدير الفني للفريق الأول، لإيقاف التمرين، حفاظًا على سلامة اللاعبين، وفقا لما ذكره النادي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“.

????| صور تدريبات #الرائد اليوم الثلاثاء وسط أجواء مغبرة ببريدة pic.twitter.com/NUq2kKAmVO — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) February 25, 2020

وظهر عدد من اللاعبين، وهم يرتدون الكمامات في بداية تدريبات اليوم، حيث لم يستطيعوا مقاومة الغبار والرياح الشديدة.

ومن المقرر أن يجري الرائد تمرينا غد الأربعاء عند الساعة 6:15 مساءً بمقر النادي، وسيكون مغلقا عن الجمهور والإعلام.