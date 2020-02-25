 تراشق بين عبدالعزيز المريسل وعدنان جستنية على خلفية مباراة الهلال والاتحاد – إرم نيوز‬‎

تراشق بين عبدالعزيز المريسل وعدنان جستنية على خلفية مباراة الهلال والاتحاد

تراشق بين عبدالعزيز المريسل وعدنان جستنية على خلفية مباراة الهلال والاتحاد

المصدر: فريق التحرير

وجه الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل المنتمي لنادي النصر، انتقادات لاذعة للناقد الرياضي عدنان جستنيه بعد تغريدته المثيرة للجدل والتي كانت موجهة له بشأن دفاعه عن نادي الاتحاد.

وكان جستنيه كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: اعترف “النونو” بقوة الاتحاد أمام الهلال وأصبح يدافع عن حقوقه ”المسلوبة” لماذا اعتبر ”النونو” قوة الاتحاد أمام النصر حالة ”مستغربة” في الوقت الذي يعلم هو وغيره من أعلام ”العيال كبرت” أن الاتحاد كان يلعب من أجل تحسين مركزه،، فعلا يلي اختشوا ماتوا.

وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي تويتر: ‏“سؤال لعدنان جستنيه اللي مسوي نفسه عنتر زمانه، لماذا حينما تفشل في المواجهة ومقابلة الحجة بالحجة تلجأ للإساءة الشخصية“.

وأضاف: ”هل هذا ضعف منك أو طبع لا تستطيع تغييره حاول تملك الشجاعة وواجهني رجلا لرجل أتحداك“.

ثم نشر المريسل فيديو مصحوبا بتعليق قائلا: ”جمهور الاتحاد، أعرف أن عدنان جستنية مكشوف لدى غالبيتكم وأعرف بأنه لا يستطيع المواجهة، وإذا واجه وأدرك أنه خاسر لا محاله اتجه لأمور شخصية يعتقد بأنها ستنصره، هكذا هو ولن يتغير، أعدكم ان أكشفه لكم أكثر في قادم الأيام، باختصار حطيته في رأسي، لقطة ختام خاصة له هو فقط“.

ونشب خلاف بين الإعلاميين السعوديين، على خلفية مباركة جستنية فوز الهلال على الاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية، على الرغم من الجدل التحكيمي الكبير الذي صاحب المباراة، ما اعتبره نصراويون مجاملة للهلال.

وسربت صورة من واتس آب تظهر حذف اتحاديين لجستنيه من جروب لجماهير النادي على واتساب بعد مباركته للهلال.

كان نادي الاتحاد رفع شكوى ضد التحكيم خلال مباراته الأخيرة مع الهلال التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

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