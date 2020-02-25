تراشق بين عبدالعزيز المريسل وعدنان جستنية على خلفية مباراة الهلال والاتحاد

وجه الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل المنتمي لنادي النصر، انتقادات لاذعة للناقد الرياضي عدنان جستنيه بعد تغريدته المثيرة للجدل والتي كانت موجهة له بشأن دفاعه عن نادي الاتحاد.

وكان جستنيه كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: اعترف “النونو” بقوة الاتحاد أمام الهلال وأصبح يدافع عن حقوقه ”المسلوبة” لماذا اعتبر ”النونو” قوة الاتحاد أمام النصر حالة ”مستغربة” في الوقت الذي يعلم هو وغيره من أعلام ”العيال كبرت” أن الاتحاد كان يلعب من أجل تحسين مركزه،، فعلا يلي اختشوا ماتوا.

اعترف"النونو"بقوة الاتحاد امام الهلال وأصبح يدافع عن حقوقه"المسلوبة" لماذا اعتبر"النونو" قوة الاتحاد امام النصر حالة"مستغربة"في الوقت الذي يعلم هو وغيره من اعلام"العيال كبرت" ان الاتحاد كان يلعب من اجل تحسين مركزه؟فعلا يلي اختشوا ماتوا .#الحقوا_النونو — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) February 24, 2020

وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي تويتر: ‏“سؤال لعدنان جستنيه اللي مسوي نفسه عنتر زمانه، لماذا حينما تفشل في المواجهة ومقابلة الحجة بالحجة تلجأ للإساءة الشخصية“.

وأضاف: ”هل هذا ضعف منك أو طبع لا تستطيع تغييره حاول تملك الشجاعة وواجهني رجلا لرجل أتحداك“.

سؤال لعدنان جستنية اللي مسوي نفسه عنتر زمانه ، لماذا حينما تفشل في المواجهة و مقابلة الحجة بالحجة تلجأ للإساءة الشخصية !؟

هل هذا ضعف منك او طبع لا تستطيع تغييره !؟

حاول تملك الشجاعة و واجهني رجل لرجل

أتحدااااااك @Adnan_Jas — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 24, 2020

ثم نشر المريسل فيديو مصحوبا بتعليق قائلا: ”جمهور الاتحاد، أعرف أن عدنان جستنية مكشوف لدى غالبيتكم وأعرف بأنه لا يستطيع المواجهة، وإذا واجه وأدرك أنه خاسر لا محاله اتجه لأمور شخصية يعتقد بأنها ستنصره، هكذا هو ولن يتغير، أعدكم ان أكشفه لكم أكثر في قادم الأيام، باختصار حطيته في رأسي، لقطة ختام خاصة له هو فقط“.

جمهور #الاتحاد

اعرف ان عدنان جستنية مكشوف لدى غالبيتكم و اعرف بأنه لا يستطيع المواجهة و اذا واجه و أدرك أنه خاسر لا محاله إتجه لأمور شخصية يعتقد بأنها ستنصره

هكذا هو و لن يتغير

و أعدكم ان أكشفه لكم أكثر في قادم الأيام

بإختصار

حطيته في رأسي

لقطة ختام خاصة له هو فقط @Adnan_Jas

. pic.twitter.com/TJQl1QERc1 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 24, 2020

كلمة لابد ان يعرفها الجميع

الأستاذ محمد البكيري استاذي و معلمي

و مهما كبرت لن أكبر عليه أبداً

لن أنسى توجيهاته و دعمه لي ما حييت

هو آمن بي و بإمكانياتي و أثق أن نجاحي نجاح له ويسعد به أكثر من أي شخص آخر

و أنا آمنت به كثيراً وبإمكانياته كجنرال للصحافة وقبل كل شي كإستاذ@m_bukairy — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 24, 2020

هذا اول اعتراف لما سبق لي ان اكدته

والبقية تأتي https://t.co/67qMJdeRpW — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) February 25, 2020

ونشب خلاف بين الإعلاميين السعوديين، على خلفية مباركة جستنية فوز الهلال على الاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية، على الرغم من الجدل التحكيمي الكبير الذي صاحب المباراة، ما اعتبره نصراويون مجاملة للهلال.

وسربت صورة من واتس آب تظهر حذف اتحاديين لجستنيه من جروب لجماهير النادي على واتساب بعد مباركته للهلال.

كان نادي الاتحاد رفع شكوى ضد التحكيم خلال مباراته الأخيرة مع الهلال التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.